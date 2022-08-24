Flaş gelişme. Dele Alli Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Dele Alli'yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun transferi için Everton ile anlaşma masaya oturmuştu.
26 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Beşiktaş, Dele Alli'yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun transferi için Everton ile anlaşma masaya oturmuştu.
26 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
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