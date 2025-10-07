Beşiktaş denedi, Galatasaray kaptı!

Kaynak: Ajansspor
Beşiktaş denedi, Galatasaray kaptı!

Sosyal medyada kardeşiyle çektiği videolarla Yusuf Emre Yığcı, Galatasaray'a transfer oldu.

Babaları Semih Yığcı’nın açtığı sosyal medya hesabıyla yüzbinlerce takipçiye ulaşan Ömer Eymen ve Yusuf Emre kardeşler Beşiktaş’ın altyapısına seçilmişti.

Ajansspor'dan Ali Bozkurt'un haberine göre, kardeşi ve babasıyla birlikte çektikleri futbol videolarıyla büyük ilgi gören Yusuf Emre Yığcı, Galatasaray'a transfer oldu.

Ömer Eymen ve Yusuf Emre, Ağustos ayında ise Beşiktaş’ın altyapısında denemelere çıkmış ve takıma katılmaları sağlanmıştı.

Beşiktaş altyapısında beğenilmeleri sonrası oynamaları için tüm şartlar oluşurken yeni adresi ise Galatasaray oldu.

İki kardeş halı sahada oynadıkları futbol ile takipçilerine içerikler üretiyordu. Ömer Eymen-Yusuf Emre kardeşler sosyal medyada çektikleri içeriklerle "yerli Williams" olarak biliniyordu.

Yığcı kardeşlerin, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ın saç tarzından dolayı hayranı olduklarını da biliniyordu.

