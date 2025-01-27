Beşiktaş deplasmanda kazanmaya hasret kaldı

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Beşiktaş deplasmanda kazanmaya hasret kaldı

Son olarak Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, deplasman performansı göz önüne alındığında oldukça kötü bir sezon geçiriyor. Siyah beyazlılar, deplasmandaki son 7 maçında galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların Athletic Bilbao’ya karşı aldığı 4-1’lik galibiyet sonrası ligde oynadığı futbol kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Siyah beyazlılar, deplasman maçları göz önüne alındığında çok kötü bir sezon geçiriyor. Siyah beyazlılar, ligde deplasmanda son 3 puanını, 7. haftada Kayserispor’a karşı elde etmişti.

Bu süreçte 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Kartal daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül 2021-Ocak 2022 arasındaki sekiz maçlık dönemde yaşadı.

Süper Lig'deki 22. haftayı bay geçecek Beşiktaş 23. haftadaki Sivas deplasmanında bu seriye son vermeye çalışacak.

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