Beşiktaş deplasmanda kritik galibiyet peşinde

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasının açılış gününde Eyüpspor’a konuk olacak. Saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. "Kara kartal", ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.



Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.



Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

4 OYUNCU KADRODA OLMAYACAK

Beşiktaş, ikas Eyüpspor karşısında dört oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. "Kara kartal"da savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin tedavileri sürüyor.



Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal ile takımdan ayrı kısmi olarak antrenmanlara katılan Gabriel Paulista'nın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlılarda yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih, Halil, Tayfur, Ampem, Emre Mor, Thiam.



Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.