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Beşiktaş, derbi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 17:10
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Beşiktaş, derbi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına devam etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Rodrigo Tello da izledi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana futbolcular, aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. İdman, iki grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek. (AA)

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