Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi

Beşiktaş Fibabanka, ligin 21. haftasında oynanan derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 92-77 mağlup ederek 16. galibiyetini ikili averajla birlikte aldı. Galatasaray ise 12 galibiyette kaldı.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜN BAŞLADI
Derbi maça Sleva'nın peş peşe kaydettiği basketlerle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikayı 13-6 önde geçti. Savunmada rakibini durdurmakta zorlanan Galatasaray, boyalı alandan skor üretse de siyah-beyazlı takım birinci periyodu 28-20 üstün kapattı.
İkinci çeyreğe de tempolu başlayan ev sahibi takım, 12. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 32-20. Top kayıpları yapan Beşiktaş önünde 13-4'lük seri yakalayan Galatasaray, 15. dakika biterken farkı 3 sayıya kadar düşürdü: 36-33. Periyodun ikinci bölümünde oyunda tempo düşerken siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-42 önde girdi.
GALATASARAY FARKI KAPATTI
Galatasaray, ikinci yarıya iyi başladı. Sarı-kırmızılılar, hücumda ritmini kaybeden Beşiktaş Fibabanka karşısında 23. dakikada Blumbergs'in basketleriyle öne geçti: 50-51. Kısa oyuncularıyla skor üreten siyah-beyazlı takım, taraftarının da desteğiyle hücumda etkinliğini yeniden artırdı ve 27. dakikayı 65-60 önde bitirdi. Beşiktaş, boş atışlardan isabet bulamayan Galatasaray karşısında son bölümde Mathews'in kaydettiği orta mesafe basketle final periyoduna 68-63 üstün gitti.
Son çeyreğe boyalı alanı iyi savunarak başlayan Beşiktaş, 34. dakikayı 80-66 önde geçti. Sarı-kırmızılı takımda başantrenör Yakup Sekizkök, bitime 2 dakika 48 saniye kala aldığı ikinci teknik faulle oyun dışında kalırken oyun üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 92-77 kazandı.