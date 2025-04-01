Beşiktaş derbideki sistemle devam edecek mi? Solskjaer’den uyarı geldi

Süper Lig’de Galatasaray’ı mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Göztepe ile karşılaşacak. Si,yah beyazlılarda hazırlıklar devam ederken Teknik Direktör Solskjaer’in takımı sahaya süreceği sistem merak ediliyor.

Norveçli teknik adam, Galatasaray derbisinde takımı forvetsiz sahaya sürmüştü. Derbi galibiyeti sonrası Solskjaer’in aynı sistemle devam edip etmeyeceği ortaya çıktı. Derbide orta sahada 6 oyuncuyla oyun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş, Göztepe maçında klasik sistemine dönmeyi hedefliyor. Maç sırasında ise rakip ve skor durumu doğrultusunda taktiksel esneklik gösterecekler.

OYUNCULARA UYARILAR YAPTI

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer Göztepe maçı öncesi oyunculara uyarılar yaptı. Oyuncuların kupa maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Norveçli teknik adam “Göztepe maçı, derbi kadar hatta belki daha önemli. Bu havayla maça çıkarsak başarısız oluruz. Yarın izin günü, Salı günü sadece kupaya odaklanmış bir ekip görmek istiyorum" dedi.