Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, Karagümrük karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
DERBİ HAFTAYA
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında ise derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda söz konusu 4 isim kart görüp, cezalı duruma düşmeleri halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.