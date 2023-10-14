Beşiktaş derbiye hazırlanıyor. Gedson müjdesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

KAYNAK: İHA
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor. Gedson müjdesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleşen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmasının ardından koşu çalışmalarıyla tamamlandı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ’da yerinde takip etti.

GEDSON ANTRENMANLARA BAŞLADI

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, saha antrenmanlarına başladı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 16 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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