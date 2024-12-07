Beşiktaş derbiye tarihinin en kaotik döneminde çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. Haftasında kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Saat. 19.00’da başlayacak maçta çıkacak sonuç şampiyonluk yarışını derinden etkileyecek. Fenerbahçe maçı kazanması durumda Galatasaray ile çetin yarışı sürdürecek. Beşiktaş’ın kazanması durumunda ise Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayacak.

BEŞKTAŞ BÜYÜK KAOSUN PENÇESİNDE DERBİYE ÇIKACAK

Ev sahibi Beşiktaş, tarihinin en kaotik döneminde derbiye çıkacak. Siyah byeazlılarda çıkan yönetim krizinde Samet Aybaba ve Brad Firedel görevlerinden alınırken Hasan Arat ise önce Futbol A.Ş.’den ardından ise Başkanlık görevinden istifa etti. Öte yandan ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Beşiktaş’ın başında Fenerbahçe derbisinde Serdar Topraktepe bulunacak.

Yönetim açısından tarihinin en kaotik dönemlerinden birisini yaşayan Beşiktaş, bu sürecin sahaya yansımasına engel olamadı. 22 puanda bulunan siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan aldı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde, 5. sırada kaldı. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 22 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

FENERBAHÇE FORUMUNU YÜKSELTTİ

Öte yandan Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve büyük bir yükseliş grafiği yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. 32 puanda bulunan sarı-lacivertliler, ligde 36 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe, ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.