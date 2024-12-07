Beşiktaş dev derbide küllerinden doğdu. Kartal, Kanarya'ya pençesini taktı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takımın da bol pozisyon bulduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ise Beşiktaş, dev derbide oynanan futbola üstünlüğünü koydu. 73. dakikada topla buluşan Chamberlain, Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

Kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çaldı. 32 yaşındaki hakem kariyerindeki ilk derbiyi yönetti.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Al Musrati, Rashica, Salih, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Gedson Fernandes.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Maximin, Dzeko.