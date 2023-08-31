Beşiktaş Dinamo Kiev maçı

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşıyor.

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı

İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Onur, Salih, Amir, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev: Buschan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat

MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı hakemin düdüğüyle başladı.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

Temsilcimiz, maçın henüz başında Muleka ile gole yaklaştı. Rosier'in ortasına kafa vuruşunu yapan Muleka'nın topu kalecide kaldı.

MULEKA DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş, Jackson Muleka ile gole bir kez daha yaklaştı. Muleka'nın ceza sahası yakınından çektiği şut direkten döndü.

İLK YARI SONA ERDİ

Beşiktaş-Dinamo Kiev maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA GOL

Temsilcimiz, Dinamo Kiev karşısında Aboubakar'ın şık golüyle 1-0 öne geçti.

52. dakikada harika çalımlarla ceza sahasına giren Aboubakar, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

Aboubakar, golden sonra Mircea Lucescu'nun olduğu bölüme giderek Lucescu'nun açıklamalarına gönderme yaptı.

Kamerunlu yıldız bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

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