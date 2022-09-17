﻿Tevfik Yamantürk'ü şaşkına çeviren olay

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlık seçimine adaylardan Aydoğan Cevahir'in konuşması damgasını vurdu.

Cevahir, kendisi de aday olmasına rağmen diğer aday Yalçın Karadeniz'i övdü.

Cevahir, "Yalçın bey bizim abimiz. Babamın dostudur. Kendisinin hizmetleri tartışılmaz. Çok büyük haksızlıklar yapıldı kendisine. Yalçın Karadeniz kısa bir süre de olsa kulüpte başkanlık yaptı. Türkiye’nin en büyük camiasıyız. Dünyanın her yerinde Beşiktaşlı var. Beşiktaş’ın böyle bir efsane ismi Yalçın Karadeniz’e çok büyük adaletsizlik yapıldı. Siz bu insanı kulüpten nasıl ihraç ediyorsunuz. Buna dur diyemediler mi? Bu değerler kolay kazanılmıyor. O haklılığını ortaya koydu ve bugün burada. Beşiktaş’ın sağduyusu kazanacak ve kazanan Beşiktaş olsun” açıklamasını yaptı.

Seçime başkan olarak katılan diğer aday Tevfik Yamantürk, “Bir aday konuşmasında kendisini bıraktı, diğer adayı methetti” diye konuşarak şaşkınlığını dile getirdi.