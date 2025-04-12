Beşiktaş Divan Kurulu'nda gergin anlar: Mezara kadar kovalayacağım

“GİTMEYİ BİLMEK, İKTİDAR OLMAKTAN DAHA ÖNEMLİDİR”
Görev süresinin sonuna yaklaşıldığını vurgulayan Tevfik Yamantürk, "Divan başkanı adayları var. Kendilerinden duydum. Bu beni çok mutlu etti. Bir araya geleceğiz ve süreci nasıl yürüteceğimizi çalışacağız. Salona gelirken uzatılan elleri görünce bu süreçte doğru işler yaptığımızı hissettik. Gitmeyi bilmek, iktidar olmaktan daha önemlidir. Kaçmıyoruz. Beşiktaş'a yakışır şekilde inşallah sürecimizi tamamlayacağız. Beşiktaş kulübü bana hayal edemeyeceğim şeyler yaşattı" açıklamalarında bulundu.