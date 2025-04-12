Beşiktaş Divan Kurulu'nda gergin anlar: Mezara kadar kovalayacağım

Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başlangıç konuşması yaptı. Sözlerine başkanlık görevinden istifa ettikten sonra ilk kez divan toplantısına katılan Hasan Arat ile yaşadığı gerginliğe değinerek başlayan "Tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş divanına yakışmayacağı için üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde düşene vurmamak var. Ama alıp da gideni mezara kadar kovalamak da var. Yanına ister Polonya Cumhurbaşkanını ister Katar Emirini alsın, ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım. Konuyu kapatmak ve uzatmak istemiyorum" diye konuştu.