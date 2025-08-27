Beşiktaş Djalo transferini açıkladı! Bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş Portekizli stoper Djalo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transferin detayları belli oldu.

Beşiktaş Juventus'tan Tiago Djalo'yu transfer ettiğini duyurdu. Portekizli stoper 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'tan Djalo transferine dair yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ DJALO İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Juventus anlaşmanın mali detaylarını açıkadı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş Djalo transferi için Juventus'a 3 taksit halinde 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşmada 1 milyon Euro'ya kadar değişken bir bonus maddesi de yer alıyor. Böylelikle 25 yaşındaki savunmacının bonservisinin 4.5 milyon Euro'yu bulabileceği ifade ediliyor.

