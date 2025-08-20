Beşiktaş dünya yıldızı ile anlaşmaya vardı! Kulübüyle görüşmeler başlıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor. Öncelikli hedefin kanat transferi olduğunu söyleyen Serdal Adalı ve kurmayları, bu kapsamda gözlerini İtalya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ ARMAND LAURIENTE İLE ANLAŞMAYA VARDI

Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Sassuolo'da oynayan Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için oyuncu ile anlaşma sağladı. Ayrıca Kara Kartal'ın, İtalyan kulubü ile mali şartlarda anlaşmak için görüşeceği aktarıldı.

