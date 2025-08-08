Beşiktaş dünya yıldızını resmen istedi! Transfer ihtimali Juventus'a bağlı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş dünya yıldızını resmen istedi! Transfer ihtimali Juventus'a bağlı

Beşiktaş'tan Avrupa basınında gündeme bomba gibi düşen bir transfer hamlesi geldi.

Beşiktaş kanat transferinde Manchester United'ın gözden çıkardığı İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ SANCHO'NUN FİYATINI SORDU

Geçtiğimiz sezon Chelsea'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Sancho'nun satılık listesine konulması üzerine harekete geçen siyah beyazlı yönetimin resmi girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

sancho.jpg

TEAM Talk'tan gazeteci Rudy Galletti'nin haberine göre; Beşiktaş Jadon Sancho için fiyat soruşması yaptı. Ancak Sancho'nun başka bir siyah beyazlı kulübü Juventus'u beklediği belirtildi.

Yine de henüz Manchester United ile anlaşamayan Juventus'un Sancho transferini son aşamaya getiremediği kaydedildi.

TRANSFERDE ÖNCELİK JUVENTUS'UN

Beşiktaş için şimdilik ihtimaller düşük görülse de Juventus'a transferinin gerçekleşmemesi durumunda İngiliz oyuncu kariyerine İstanbul'da devam etmeyi düşünebilir.

Son Haberler
Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısı (8 Ağustos 2025)
Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama
Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama
Metrobüste kaza! Seferler aksadı
Metrobüste kaza! Seferler aksadı
İş adamı itirafçının avukatı AKP’li tanıdık isim çıktı!
İş adamı itirafçının avukatı AKP’li tanıdık isim çıktı!
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 6 kişi hastanelik oldu
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...