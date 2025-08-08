Beşiktaş dünya yıldızını resmen istedi! Transfer ihtimali Juventus'a bağlı

Beşiktaş kanat transferinde Manchester United'ın gözden çıkardığı İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ SANCHO'NUN FİYATINI SORDU

Geçtiğimiz sezon Chelsea'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Sancho'nun satılık listesine konulması üzerine harekete geçen siyah beyazlı yönetimin resmi girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

TEAM Talk'tan gazeteci Rudy Galletti'nin haberine göre; Beşiktaş Jadon Sancho için fiyat soruşması yaptı. Ancak Sancho'nun başka bir siyah beyazlı kulübü Juventus'u beklediği belirtildi.

Yine de henüz Manchester United ile anlaşamayan Juventus'un Sancho transferini son aşamaya getiremediği kaydedildi.

TRANSFERDE ÖNCELİK JUVENTUS'UN

Beşiktaş için şimdilik ihtimaller düşük görülse de Juventus'a transferinin gerçekleşmemesi durumunda İngiliz oyuncu kariyerine İstanbul'da devam etmeyi düşünebilir.