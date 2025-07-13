Beşiktaş dünya yıldızının şartlarını sordu: Solda hareketlilik

Yeni sezon hazırlıklarına Ole Gunnes Solskjaer liderliğinde devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

Son olarak Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan Beşiktaş'ın sol kanat için de arayışta olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlıların gündeminde Manchester City'nin yıldız kanadı Jack Grealish'in olduğu iddia edildi.

Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın mali şartları sorarak görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

28 milyon Euro piyasa değeri olan İngiliz yıldız ile İtalyan ekibi Napoli'nin de yakından ilgilendiği belirtildi.