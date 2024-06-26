Beşiktaş Dustin Sleva'yı kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet, ABD'li oyuncu Dustin Sleva'yı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımımız, Dustin Sleva ile sözleşme imzaladı. 2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Dustin Sleva’yı kadrosuna kattı. Dustin Sleva, son olarak LIGA Endesa ekibi UCAM Murcia forması giymişti." ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki basketbolcu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.