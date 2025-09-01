Beşiktaş duyurdu: Onana imzayı attı

Beşiktaş, Jean Onana’nın İtalyan ekibi Genoa'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Onana’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Genoa'nın sosyal medya hesabından da Onana'nın yeni formasıyla fotoğrafı paylaşıldı.

Onana, 30 Ocak 2025'te de Genoa'ya kiralanmış ve 9 maçta görev yapmıştı.