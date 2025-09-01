Beşiktaş duyurdu: Onana imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş duyurdu: Onana imzayı attı

Beşiktaş, Onana'yı satın alma opsiyonuyla Serie A'da mücadele eden Genoa'ya kiraladı.

Beşiktaş, Jean Onana’nın İtalyan ekibi Genoa'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Onana’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Genoa'nın sosyal medya hesabından da Onana'nın yeni formasıyla fotoğrafı paylaşıldı.

Onana, 30 Ocak 2025'te de Genoa'ya kiralanmış ve 9 maçta görev yapmıştı.

Son Haberler
Kalede Galatasaray'a bir şok daha
Kalede Galatasaray'a bir şok daha
Siirt’te kontroller soıklaştı: 13 iş yerine ceza uygulandı
Siirt’te kontroller soıklaştı: 13 iş yerine ceza uygulandı
Süper Lig ekibinden 3 yıllık imza!
Süper Lig ekibinden 3 yıllık imza!
Galatasaray'dan Emiliano Martinez için dev teklif!
Galatasaray'dan Emiliano Martinez için dev teklif!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük darbe. Kaleci transferi bardağı taşırdı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük darbe. Kaleci transferi bardağı taşırdı