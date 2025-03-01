Beşiktaş Eduard Graf'ın yeni görevini duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Eduard Graf'ın yeni görevini duyurdu

Beşiktaş, Eduard Graf'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörü olarak göreve getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Borussia Dortmund'da 12 yıl boyunca şef scout olarak görev yapan Eduard Graf ile sözleşme imzaladı

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf’a başarılar diledi.

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