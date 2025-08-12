Beşiktaş efsanesinden Orkun Kökcü'ye şok sözler... "Ne yapacaksınız onu!"

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay, Akşam TV’de yayınlanan Sormam Lazım programında Merve Yılmaz Oruç’un sorularını yanıtladı. Görev aldığı dönemde yaşananların perde arkasını anlatan Çalımbay, siyah-beyazlıların yeni transferleri Orkun Kökçü ve Tammy Abraham hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“SAMET AYBABA, FEYYAZ UÇAR VE HASAN ARAT BANA DESTEK OLMADI”

Beşiktaş’ta kısa süre görev yapan ve olaylı bir şekilde ayrılan Çalımbay, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Yaşanan tatsızlıklar Beşiktaş’a hiç yakışmadı. O dönemde Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Hasan Arat benimle çalışmak istediklerini söyledi, hatta sözleşme getirdiler. Ben de ‘Bana sahip çıkarsanız imzalarım’ dedim. İmzayı attım ama kısa süre sonra hiçbiri yanımda durmadı. Bana yanlış yaptılar. Sonrasında aynı durum onların başına da geldi."

"ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ GEREKSİZ”

Beşiktaş’ın son yıllarda lige erken havlu atmasını, sezon öncesi planlama hatalarına bağlayan tecrübeli teknik adam, bu yaz yapılan transferleri de değerlendirdi.

5+25 milyon Euro’luk rekor bedelle transfer edilen Orkun Kökçü hakkında, "Yanlış bir hamle oldu, Orkun’a ne gerek var?" diyen Çalımbay, "Gedson Fernandes varken neden alıyorsunuz? Fernandes’i göndermeseydiniz" ifadelerini kullandı. Orkun’un uyum sürecine ihtiyaç duyacağını vurgulayan Çalımbay, "Parasını aldı ve geldi" dedi.

“ABRAHAM’DAN DAHA İYİSİ BULUNABİLİRDİ”

Tammy Abraham transferi için de eleştirilerde bulunan Çalımbay, "Daha kaliteli bir oyuncu alınmalıydı. Avrupa ön elemesinde izledik, sahada etkili olamadı ve maçlar kaybedildi" diye konuştu.

SEZONUN TRANSFERİ OSİMHEN

Rıza Çalımbay, bu sezonun en flaş transferinin ise Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Victor Osimhen olduğunu söyledi.