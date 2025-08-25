Beşiktaş El Bilal Toure'de mutlu sona yakın!

Santrfor bölgesinde Tammy Abraham'a partner arayan Beşiktaş, Atalanta'da forma giyen El Bilal Toure için çalışmalarına başlamıştı. İtalyan ekibinin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelebilir.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, santfor transferi konusunda önemli bir adım attı. Voetball International'ın haberine göre; Kara Kartal, Atalanta oyuncusu El Bilal Toure'yi kadrosuna katma aşamasında önemli mesafe kat etti.

FEYENOORD MASADAN KALKTI

23 yaşındaki oyuncu ile Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord da ilgileniyordu. Ancak transfer yarışına Beşiktaş'ın da dahil olması ile birlikte transfer bedelinin artması sonrasında Hollandalılar masadan ayrıldı.

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Toure için kulübü 2023 yazında 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

