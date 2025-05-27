Beşiktaş elinden kaçırmıştı: Yeni takımı belli oldu

Kış döneminde Beşiktaş’a transferi son anda gerçekleşmeyen Ansu Fati'nin gelecek sezon forma giyeceği takım netleşti.

Barcelona’da daha 16 yaşında A Takım’da forma giymeye başlayan Ansu Fati, beklenen gelişimi gösteremeyince satış listesine konuldu. Daha önce Brighton’a kiralık gönderilen ve burada kalıcılık sağlayamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu bu yaz döneminde takımdan ayrılacak.

İMZAYA GİDECEK

İspanyol basınından COPE'un haberine göre; Monaco, Ansu Fati'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için hem Barcelona hem de oyuncu cephesiyle prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmada 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da bulunduğu ve Monaco'nun istemesi durumunda sezon sonunda bu bedeli ödeyerek 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservisini alabileceği kaydedildi.

Fati'nin kısa süre içinde Monako'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında ara transfer döneminde Ansu Fati'yi kadrolarına katmak istediklerini açıklamış ancak Avrupa'dan elenmelerinin transferi bozduğunu söylemişti.