Beşiktaş deplasmanda kayıp

Karşılaşmanın başında 8 sayılık seri yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün götürdüğü periyodu, 22-13 önde tamamladı.



İkinci periyoda da etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz ve Anosike'nin etkili oyunuyla soyunma odasına da 39-33 üstün gitti.



Üçüncü periyotta konuk ekip, McCormack ve Orelik'in sayılarıyla bu periyodu 56-53 önde tamamladı



Çekişmeli geçen son periyotta 35. dakikaya 61-58 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasındaki ilk maçından 73-66 galip ayrıldı.



Salon: Muradiye



Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun Öz



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 11, Cruz 17, Gani Erdi Gülaslan 4, Anosike 17, Bruinsma 8, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür, Michalak 11, Yiğit Baran Sarıkaya 5



Beşiktaş Emlakjet: Coleman 4, Usher 8, Okben Ulubay 13, Orelik 13, McCormack 15, Brown 11, Furkan Haltalı 2, Yağız Aksu, Burak Can Yıldızlı



1. periyot: 22-13



Devre: 39-33



3. periyot: 53-56



5 faulle çıkan: 34.06 Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet)