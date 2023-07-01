Beşiktaş Emrecan Bulut'u açıkladı

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Siyah Beyazlılar, Emrecan Bulut'u kadrosuna katarak sezonun ilk takviyesini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Somaspor'dan Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut’a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 34 maçta süre alan Emrecan Bulut, 16 gol ve 1 asist kaydetti.