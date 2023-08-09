Beşiktaş Eric Bailly ile anlaştı. Sözleşme detayları da belli oldu

Beşiktaş, kadro planlamalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly transferini bitirmek üzere.

Beşiktaş Eric Bailly ile anlaştı. Sözleşme detayları da belli oldu

Beşiktaş stoper transferinde Eric Bailly ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fildişi Sahilli futbolcu imzayı atması halinde Beşiktaş kadrosundaki 8. Afrikalı futbolcu olacak.

(Diğer futbolcular: Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Massuaku, Jean Onana, Jackson Muleka)

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki futbolcu yarın Manchester United ile sözleşme fesih görüşmesi yapacak.

Siyah-Beyazlılar Bailly’e yıllık 2.250.000 euro maaş ödeyecek.

Ayrıca transferde imza parası yok.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Erdoğan Adalar'ı imara açtı. Diyanet’in Heybeli'deki ‘İslami merkez‘ planı suya düştü Güncel
Erdoğan Adalar'ı imara açtı. Diyanet’in Heybeli'deki ‘İslami merkez‘ planı suya düştü
Polonya'daki Belarus vatandaşlarından protesto Dünya
Polonya'daki Belarus vatandaşlarından protesto
Bingöl'de 5 farklı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı Güncel
Bingöl'de 5 farklı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel
Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Bakan Özhaseki depremde ölen Antakyalıları suçladı Güncel
Bakan Özhaseki depremde ölen Antakyalıları suçladı
Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel
Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'de seyir halindeki otobüsten çıkan dumanlar paniğe neden oldu Güncel
Kocaeli'de seyir halindeki otobüsten çıkan dumanlar paniğe neden oldu