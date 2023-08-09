Beşiktaş Eric Bailly ile anlaştı. Sözleşme detayları da belli oldu

Beşiktaş stoper transferinde Eric Bailly ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Fildişi Sahilli futbolcu imzayı atması halinde Beşiktaş kadrosundaki 8. Afrikalı futbolcu olacak.
(Diğer futbolcular: Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Massuaku, Jean Onana, Jackson Muleka)
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki futbolcu yarın Manchester United ile sözleşme fesih görüşmesi yapacak.
Siyah-Beyazlılar Bailly’e yıllık 2.250.000 euro maaş ödeyecek.
Ayrıca transferde imza parası yok.