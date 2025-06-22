Beşiktaş eski Fenerbahçeli golcüyü istiyor: Sürpriz hamle

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Beşiktaş eski Fenerbahçeli golcüyü istiyor: Sürpriz hamle

Mallorca'da kariyerine devam eden Vedat Muriqi, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta öncelik verilen pozisyonlardan biri forvet oldu.

Ciro Immobile ile yolları ayırması beklenen siyah beyazlılar eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi hedeflerine ekledi.

Mallorca forması giyen oyuncunun transferinin 5 milyon euro civarında bir rakama gerçekleştirilebileceği belirtildi.

31 yaşındaki Kosovalı futbolcu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'den gelecek tekliflere açık olduğunu dile getirmişti.

Muriqi 2020 yazında Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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