Beşiktaş eski oyuncusunu gözüne kestirdi. İşte olası maliyeti

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Beşiktaş eski oyuncusunu gözüne kestirdi. İşte olası maliyeti

Beşiktaş’ta bir yandan teknik direktör sorununun çözümü için çalışmalar devam ederken diğer yandan da transfer listesi şekilleniyor. Siyah beyazlıların son olarak altyapısından yetişen eski oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz’ı yakın takibe aldı. Siyah beyazlılar, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncunun durumunu sorguluyor. İskoç ekibinin yaklaşık 5 milyon sterlin bonservis geliri beklediği oyuncu için kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş’ın altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, 2022-2023 sezonunda 4 milyon euro bonservisle Glasgow Rangers’ın yolunu tutmuştu.

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DİĞER ALTERNATİF DİALLO

Beşiktaş’ın kanat bölgesine takviye için bir başka alternatifin ise Manchester United forması giyen Diallo olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin, sakatlık sorunlarıyla boğuşan genç oyuncunun durumunu sorguladığı belirtiliyor. İngiliz basını transferin önündeki en büyük engelin Diallo’nun yüksek maliyeti olduğu üstünde duruyor.

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