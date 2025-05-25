Beşiktaş evde yok: Rizespor'dan Kartal'a soğuk duş

Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta gözler olası bir Samsunspor'un puan kaybındaydı. Siyah beyazlılar tekrar üçüncü sırayı alarak Avrupa Ligi elemesine Ağustos ayında başlamak istiyordu. Kartal'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Alanyaspor maçı kadrosuna göre üç değişiklik yaptı. Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu yedek soyunurken Milot Rashica kadroya alınmadı. Norveçli hoca, Joao Mario'nun yerine Gedson Fernandes'e forma verirken Mustafa Hekimoğlu'nun yerine ise Keny Arroyo'yu oynattı. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, ligde ilk kez 11'de şans buldu. Milot Rashica yerine Ernest Muçi sahadaydı.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynayacağı son maç öncesinde siyah-beyazlı futbolseverler, Beşiktaşlı futbolculara destek oldu. Ümraniye'den taraftarların tezahüratlarıyla ayrılan Beşiktaşlı oyuncuları taşıyan otobüs, Çaykur Rizespor maçı öncesinde rotasını değiştirerek Beşiktaş merkezinde taraftarla buluştu. Siyah-beyazlı kafileyi Deniz Müzesi civarında meşaleler ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, stada kadar takıma eşlik etti. Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Rizespor maçı öncesinde takımının centilmenlik ödülünü aldı. Hatayspor maçı sonrası küme düşen rakipleriyle birlikte tribünleri selamlayarak Hataysporlu oyuncuları onurlandıran siyah-beyazlı ekip ile Fenerbahçe derbisi sonrasında da sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda takım arkadaşlarını uyaran Necip Uysal, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü. Kaptan Necip Uysal'a ödülleri TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Sedefhan Oğuz verdi. 2024-25 Basketbol Gençler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Beşiktaşlı genç basketbolcular ile 16 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde sezonu şampiyon bitiren genç futbolcular müsabaka öncesinde tribünleri selamladı.

Şampiyonluk sevincini kupayla birlikte tribünleri turlayarak kutlayan siyah-beyazlı genç sporcular, taraftardan alkış aldı. Yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven basketbol takımına, Murat Kılıç ise futbol takımına başarı plaketi verdi.

Beşiktaş'ın mutlak galibiyet amacıyla çıktığı Rizespor maçındaysa ilk yarıda temposuz bir oyun vardı. İki takım nadir pozisyonlara girdi. 25'te Rafa Silva'nın ceza sahası önünden şutunda savunmadan seken topa Masuaku sol çaprazdan gelişine sert vurdu, top auta gitti. 28'de konuk takım Zeqiri ile geldi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından şutunda kaleci MertGünok başarılı bir kurtarış yaptı. 41'de ilk yarının en önemli pozisyonu yaşandı. Masuaku'nun çalımlarla ceza alanına girdi. Defansın müdahalesi sonrasi top Rafa Silva'nın önde kaldı. Portekizli 10 numara, Arroyo'yu gördü. Onun vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısı da tempo olarak yüksek başladı. İki takım da ilk 15 dakikalık kısımda net pozisyon üretemezken, konuk Çaykur Rizespor 61’de kazanılan kornerde Samet Akaydin’ın golüyle öne geçti. Siyah-beyazlılar bu gole 3 dakika sonra Mario’nun attığı golle cevap verdi: 1-1. Golün ardından rakip kalede daha etkili olan taraf Beşiktaş olsa da konuk Rizespor, 90’ıncı dakikada bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Taha Şahin’in içeri çevirdiği topu arka direkte önünde bulan Ali Sowe, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Samsunspor'un Trabzon deplasmanında berabere kaldığı haftada Beşiktaş büyük avantaj kaybetmiş oldu. Siyah beyazlıların son hafta üçüncü olması için rakibinin puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ın kazanması gerekiyor.

Siyah-beyazlı takım, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de 23 maç sonra yenildi. Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de 19 sene sonra 2-1'lik skorla Karadeniz ekibine kaybetti. İki takım arasında oynanan son 24 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken 7'si berabere sona erdi. Rizespor, bu süreçte 1 kez kazandı.

BEŞİKTAŞ İLK 4'Ü GARANTİLEDİ

Siyah-beyazlılar, 5. basamaktaki RAMS Başakşehir'in Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek 54 puanda kalması sonrasında sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantiye aldı. Beşiktaş'ta Ciro Immobile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İtalyan oyuncu, siyah-beyazlı takım adına sezonun kapanış müsabakası Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

FUTBOLCULARA PROTESTO



Çaykur Rizespor'un 2-1 öne geçmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları protesto etti. Uzun süre siyah-beyazlı oyuncuları yuhalayan tribünler teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, protesto üzerine tribünlere gitmekten vazgeçerek alkışlamakla yetindi.