Beşiktaş evinde tur peşinde!

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş St. Patrick’s ile rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Turun kapısını aralayan Siyah Beyazlılar, Avrupa galibiyetiyle taraftarını mutlu etmek istiyor.
BEŞİKTAŞ - ST.PATRICK’S İLK 11’LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Arroyo, Milot Rashica, Tammy Abraham
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Crowe-Baggley, Kazeem, Leavy, Carty, Mulraney
BEŞİKTAŞ 0-1 ST. PATRICK’S CANLI ANLATIM
1' St. Patrick's Mulraney ile net pozisyondan yararlanamadı.
2' Penaltı! VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Portekizli hakem Antonio Nobre, ceza sahası içerisine çevrilen topun Paulista'nın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
3' Gol! Conor Carty'nin penaltı vuruşunu gole çevirmesiyle St. Patrick's 1-0 öne geçti.