Beşiktaş fena karıştı. Bu kez istifa haberi en tepeden geldi

Beşiktaş’ın Süper Lig’de Gzötepe’ye karşı 2-0 öndeyken 4-2 mağlup olması ve galibiyet hasretini 5 maça çıkarması işleri karıştırdı. Siyah beyazlı taraftalar, maç sonu yönetime ve teknik heyete tepkilerini dile getirdi.

Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yanı sıra Hasan Arat yönetiminin de geleceğinin sorgulanmasına neden oldu. Göztepe mağlubiyeti takımın transfer politikasının ve kadro yapısının tartışmaya açılmasına da neden oldu.

DÜN GECE İKİ İSİM GİTTİ

Beşiktaş’ta dün gece hareketli saatler yaşandı. Siyah beyazlılarda futbol takımının yapılanması ve transferlerden sorumlu olan Samet Aybaba ve Brad Fridel ile yollar ayrıldı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

BİR İSTİFA DA BU SABAH GELDİ

Siyah beyazlılarda ikinci istifa ise bu sabah geldi. DHA’da yer alan habere göre Asbaşkan Onur Göçmez istifasını yazılı olarak kulübe sundu.

Beşiktaş’ta istifaların devam edip etmeyeceği merakla takip ediliyor.