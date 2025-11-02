Trendyol Süper Lig’in 11. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor.

Yeniden çıkışa geçmek isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Domenico Tedesco ile seri yakalayan Fenerbahçe’yi ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayan dev mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri.

BEŞİKTAŞ 2-2 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' Hakem Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle derbi başladı.

BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI

2' Beşiktaş Fenerbahçe kalesinde üst üste tehlike yarattı. Önce Cengiz Ünder ardından Cerny'nin şutlarında savunma son anda araya girdi.

BEŞİKTAŞ TOURE İLE GOLÜ BULDU

5' Cerny'nin ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen El Bilal Toure'nin golüyle Beşiktaş öne geçti.

BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI

22' İlk golün sahibi El Bilal Toure bu kez asisti yaptı. Beşiktaş Emirhan Topçu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

25' Orkun'un Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası Ali Yılmaz önce sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden tekrar izleyen Ali Yılmaz kartın rengini kırmızı yaptı. Kırmızı kart sonrası hakeme sert tepki gösteren Sergen Yalçın da kırmızı gördü.

FENERBAHÇE GOLÜ ATTI

31' Fenerbahçe, ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan İsmail Yüksek'in çektiği sert şutla farkı 1'e indirdi.

FENERBAHÇE BERABERLİK GOLÜNE YAKLAŞTI

34' Nene'nin ayak içi uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

LEVENT MERCAN KALEYİ YOKLADI

36' Levent Mercan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta Ersin gole izin vermedi.

FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ YAKALADI

45+3' İlk yarının son dakikalarında baskısını artıran Fenerbahçe Asensio'nun golüyle eşitliği buldu.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-2 FENERBAHÇE

RAFA SILVA EDERSON'U GEÇEMEDİ

48' Rafa Silva tek başına sürüklediği atakta ceza sahasına kadar topu sürüp şutunu çekti. Ancak Ederson gole izin vermedi.

TALISCA'NIN ŞUTUNDA ERSİN BAŞARILI

49' Devre arası oyuna dahil olan Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği şutta Ersin gol izni tanımadı.

FENERBAHÇE İSMAİL YÜKSEK İLE GOLE YAKLAŞTI

50' Talisca'nın harikas pasında ceza sahası içinde çaprazdan kaleyi gören İsmail Yüksek şutunda ikinci golüne çok yaklaştı. Ancak Ersin yakın direkte topu kornere çelmeyi başardı.