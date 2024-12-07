Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi öncesi gözler golcülerde

Süper Lig’de Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Merakla beklenen derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak. Hem Beşiktaş’ın hem de Fenerbahçe’nin golcüleri kariyerlerinde İtalya’da attıkları gollerle ön plana çıktı.

İtalya Serie A’da son 10 senenin en golcüleri sıralamasında bulunan Edin Dezko ve Ciro Immobile, dev derbide iki takımın en büyük gol silahları olarak öne çıkacak.

Ev sahibi Beşiktaş’ın golcüsü Ciro Immobile Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 9 gol attı. İtalyan golcü, Fenerbahçe karşısında ağları havalandırırsa Beşiktaş formasıyla 10 gole en hızlı ulaşan golcü olacak.

Siyah beyazlılarda ayrıca Rafa Silva ve Gedson Fernandes’in de performansları merakla bekleniyor. 2 oyuncu da takımlarının gol ve asist yükünde önemli paya sahip. İki Portekizli yıldız bu sezon Süper Lig’de çıktıkları 13 maçta 3’er gol attı. Ancak iki yıldız sadece gol ya da asist katısıyla değil, takımı hücuma çıkarma ve topu ileride tutmakta çok önemli rol oynuyorlar.

Fenerbahçe’nin en önemli gol silahı olan Dzeko ise bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 8 defa ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü daha önce çıktığı 2 Beşiktaş deplasmanında da gol atmayı başardı. Öte yandan Fenerbahçe’nin tecrübeli isimlerinden Tadic, Süper Lig’de en fazla gole katkı yapan oyuncu olarak öne çıkıyor. Sırp oyuncu Sezon başından bu yana Süper Lig’de 7 gol atarken 5 asist yaptı. Fenerbahçe’de ayrıca Saint Maximin ve sezona sürpriz bir giriş yapan Oğuz Aydın’ın da performansları merakla bekleniyor.