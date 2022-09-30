Fenerbahçe'ye derbi şoku! 3 yıldız futbolcu İnönü'de olmayacak

Söz konusu isimlerden Luan Peres ile birlikte takıma geri dönen Serdar Aziz'in buna rağmen durumu belirsizliğini koruyor.

Fanatik'in haberine göre Norveç Milli Takımı'ndan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Joshua King'in, Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimallerinin bulunmadığı bildirildi.





JESUS GÖREV VERMEYECEK

Biraz daha takımdan ayrı kalmaları beklenen bu ikilinin yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus, antrenman düzeyi henüz beklenen seviyeye gelmeyen Serdar'ı pazar günkü dev karşılaşmada oynatmayı düşünmüyor.

Milli stoperin, Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca ya da daha sonra ligde oynanacak Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacağı konuşuluyor.