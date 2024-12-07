Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında saat 19'da karşılaşacak.
Kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. 32 yaşındaki hakem kariyerindeki ilk derbiyi yönetecek.
Liderin 13 puan gerisinde kalan siyah beyazlılarda 2 eksik var. Tedavileri süren Gabriel Paulista ile Necip kadroda olmayacak.
Muçi ve Uduokhai'ın durumları maç saatinde netleşecek.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Al Musrati, Rashica, Salih, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Gedson Fernandes.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Maximin, Dzeko.