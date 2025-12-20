Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş Çaykur Rizepspor’u konuk etti.

İlk yarıda bakılı oynayarak rakip kaleye oyunu yıkan Beşiktaş aradığı golü bir türlü bulamadı. Orkun Kökçü’nün uzatma dakikalarında direğe takılmasıyla devreye golsüz eşitlikle girildi.

Konuk ekip Rizespor soyunma odasından daha hızlı dönen taraf oldu. Rak-Sakyi ile ikinci yarının başında direğe takılan Karadeniz ekibi, üst üste girdiği pozisyonlarla Beşiktaş kalesinde tehdit yarattı.

Buna rağmen karşılaşmada eşitliği Milot Rashica’nın 64’üncü dakikada attığı golle Beşiktaş bozdu.

Kalan dakikalarda Ersin Destanoğlu'nun yaptığı kritik kurtarışlarla skor üstünlüğünü koruyan Siyah Beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puana uzandı.

Ligde namağlup serisini 6 maça taşıyan ve 2 hafta sonra galibiyetle tanışan Beşiktaş puanını 29’a yükselterek kupada Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi öncesi moral buldu.

Öte yandan Recep Uçar yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor ise 18 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham

Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe

BEŞİKTAŞ 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

ABRAHAM NET FIRSATI DEĞERLEDİREMEDİ

21' Beşiktaş'ın tehlikeli atağında Tammy Abraham mutlak gol şansından yararlanamadı.

ORKUN'UN ŞUTUNDA ERDEM GOLE İZİN VERMEDİ

34' Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden sert şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

ABRAHAM SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

44' Ceza sahası içerisinde yaşanan bir ikili mücadelede kafasına darbe alan Tammy Abraham bir süre kendini zorlasa da baş dönmesi sebebiyle maça devam edemedi. Beşiktaş'ta Abraham'ın yerine oyuna Devrim Şahin girdi.

ORKUN DİREĞE TAKILDI

45+1' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından şutunda top, üst direkten geri geldi.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR

RAK-SAKYI'NİN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

48' Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Rak Sakyi'nin sert şutunda top üst direkten geri döndü.

RİZESPOR TEHLİKELİ GELDİ

55' Çaykur Rizespor hızlı atakta tehlikeli geldi. Topla buluşan Augusto ceza sahası dışından sert şutunda isabeti bulamadı.

RİZESPOR DURAN TOPTAN GOLE YAKLAŞTI

60' Laçi'nin kornerden ortasında kale önünde net pozisyonda kafayı vuran Papanikolaou'nun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ RASHICA İLE GOLÜ BULDU

64' Kartal Kayra'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica topu Mithat'tan kurtarıp düzgün bir şutla golü buldu.

BEŞİKTAŞ ORGANİZE GELDİ

71' Beşiktaş çok organize geldi. Devrim'in pasında Orkun sol kanattan gelişine ortayı yaptı. Cerny'nin indirdiği topa Rashica gelişine vurdu. Ancak top üstten dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ'TA CERNY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

89' Beşiktaş Vaclav Cerny ile ikinci golü bulmaya çok yaklaştı. Ancak kaleci Erdem Cerny'nin şutunda gole izin vermedi.

ERSİN TAYLAN'A GOL İZNİ VERMEDİ

90+1' Taylan Antalya'nın uzaktan sert şutunda şutunda köşeye giden topu Ersin kornere çeldi. İki güzel hareket peş peşe geldi.