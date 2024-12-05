Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Serdar Topraktepe’den flaş hamle

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Büyük bir yönetim krizi yaşayan ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayıran siyah beyazlılarda takımın başına getirilen Serdar Topraktepe’den flaş hamleler geldi.

Derbiye kilitlenen siyah beyazlılarda Torpraktepe bir yandan oyuncuları motive etmeye çalışırken diğer yandan ise antrenman programında değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncuların maç içindeki fiziksel düşüşlerine dikkat çekerek, fizik antrenmanları artırdı. Öte yandan Topraktepe oyunculara verilen izinleri de azalttı.

OYUNCULARI DERBİYE MOTİVE EDİYOR

Teknik Direktör Serdar Topraktepe derbiye oyuncuları hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlamaya çalışıyor. Oyuncular ile sık sık konuşan Topraktepe, oyuncuların istekli ve hırslı olduğunu gördüğünü belirterek maçı kazanabileceklerinin altını çizdi.

YÖNETİM OYUNCULARA MAAŞLARINI ÖDEDİ

Öte yandan Beşiktaş yönetimi de Fenerbahçe derbisi öncesi harekete geçerek oyunculara birikmiş borçlarını ödedi. Siyah beyazlı yönetim, 2 aydır ödenmeyen maaşları ödeyerek derbi öncesi oyuncuların moralinin artmasını sağlamaya çalıştı.