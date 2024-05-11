Beşiktaş Fenerbahçe derbisini kazandı. Şampiyonluğa 1 adım kaldı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play off final serisi heyecanı başladı. Serinin ilk maçında; iki ezeli rakip Fenerbahçe Göksel Çelik ve Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlı ekip 77-66'lık skorla kazanmayı başardı. Beşiktaş bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

İki maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride ikinci maç 18 Mayıs Cumartesi günü BJK Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanacak.

Beşiktaş yine sahadan galibiyetle ayrılırsa şampiyon olacak. Fenerbahçe Göksel Çelik'in kazanması halinde seri 3. maça taşınacak.