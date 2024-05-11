Beşiktaş Fenerbahçe derbisini kazandı. Şampiyonluğa 1 adım kaldı

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisini kazandı. Şampiyonluğa 1 adım kaldı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final serisinin ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe Göksel Çelik'i 77-66 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play off final serisi heyecanı başladı. Serinin ilk maçında; iki ezeli rakip Fenerbahçe Göksel Çelik ve Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlı ekip 77-66'lık skorla kazanmayı başardı. Beşiktaş bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

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İki maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride ikinci maç 18 Mayıs Cumartesi günü BJK Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanacak.

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Beşiktaş yine sahadan galibiyetle ayrılırsa şampiyon olacak. Fenerbahçe Göksel Çelik'in kazanması halinde seri 3. maça taşınacak.

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