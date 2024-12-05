Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili çarpıcı gerçek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Mehmet Türkmen, böylelikle kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetmiş olacak.



DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ’IN VE FENERBAHÇE’NİN MAÇLARINI YÖNETTİ

Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de düdük çalan Mehmet Türkmen, bugüne kadar Beşiktaş'ın 1, Fenerbahçe'nin ise 2 maçında yer aldı. Türkmen, ligin 2. haftasındaki Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini yönetmiş ve siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

32 yaşındaki Türkmen, 4. haftada oynanan Fenerbahçe (3) - Alanyaspor (0) ve 10. haftadaki Fenerbahçe (2) - Bodrum FK (0) maçlarına da Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak atandı.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 10 müsabaka yöneten Mehmet Türkmen, sezon başında ise Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü karşılaşmanın dördüncü hakemiydi.

“TFF YİNE AYNISINI YAPTI”

Süper Lig’de yaşanan hakem hataları sonrası derbilerde genç hakemlerin görev yapmasının istenmesi sonrası 11. Haftada oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına hakem Oğuzhan Çakır atanmıştı. Sarı lacivertlilerin son dakikada attığı golle 3-2 kazandığı maçta verilen tartışmalı kararlar hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe cephesinin sert tepkisine neden olmuştu.

Oğuzhan Çakır, verdiği 2 penaltıyı da VAR’ın uyarısı sonrası verirken, Fenerbahçe cephesi, Trabzonspor’dan Denswil'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Öte yandan sarı lacivertliler, maçın son bölümünde kullanılan köşe vuruşunda Trabzonsporlu bir oyuncunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte paylaşımda bulunan Trabzonspor, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de genç bir hakem verilmesi “TFF yine aynısını yaptı” yorumuna neden oldu.