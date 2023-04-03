Maçta neler oldu neler... Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 1-0'dan geri döndü

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan derbide, Beşiktaş'ın 4-2'lik üstünlükle yendi.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 58. ve 62. dakikalarda Cenk Tosun, 75. dakikada Nathan Redmond ve 90+1. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Fenerbahçe'nin sayıları ise 41. dakikada Enner Valencia (P) ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 52'ye yükseltti ve 2. sırada yer buldu. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise 54 puanda kaldı ve 2. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.

ARDA İLE GOLE YAKLAŞILMIŞTI

Fenerbahçe, 8. dakikada çok etkili geldi. Beşiktaş savunmasının hazırlık pasları yaptığı esnada Joao Pedro'nun Tayyip Talha Sanuç'a baskısının ardından top, Fenerbahçe'ye geçti. Meşin yuvarlak ile buluşan Arda Güler'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruş, Omar Colley'e çarpıp az farkla kornere gitti.

TAYYİP TALHA SANUÇ, YERDE KALDI

Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Oyuna devam edemeyen Sanuç, 10. dakikada yerini Welinton'a bıraktı ve sedyeyle kenara geçti.

VALENCIA, KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA MERT'İ GEÇEMEDİ

Arda Güler, 27. dakikada orta alanda topu kaptı ve savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı gördü. Yaklaşık 30 metre boş bir şekilde topu süren Ekvadorlu yıldız, sol köşeye vuruşunu yaptı ancak Mert Günok'u geçemedi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI: 1-0

Fenerbahçe, 37. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazandı. Arda Güler, rakiplerini tek tek geçerek ceza sahası içine girdi. Üst üste 4 rakibini çalımlayan Güler, Onur Bulut ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Onur Bulut'un müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

WELINTON, ALTAY'A TAKILDI

Beşiktaş, 43. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Atış sonrasında Fenerbahçe savunmasından seken top, yay üzerindeki Welinton'un önüne düştü. Brezilyalı stoperin şutunu Altay son anda çeldi.

ABOUBAKAR FİLE BEKÇİSİNDE KALDI

47. dakikada Aboubakar, kaleci Altay'ı geçemedi ve meşin yuvarlak Fenerbahçe’nin file bekçisinde kaldı.

VALENCIA, PENALTI KAÇIRDI

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci devreye de hızlı başladı. Orta alanda kazanılan top sonrasında Arda Güler, savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı gördü. Valencia, ceza sahasına girdi ve Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı anda Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, ikinci kez penaltı noktasını işaret etti ve Brezilyalı savunmacıyı ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

CENK TOSUN, SKORU EŞİTLEDİ

Beşiktaş'ta oyuna ikinci yarıda dahil olan Nathan Redmond, 58. dakikada sağ kanatta topla buluştu. Redmond'un ceza sahası içine yaptığı ortayı iyi takip eden Cenk Tosun, yaptığı kafa vuruşuyla Altay'ı mağlup etti ve durumu 1-1 'e getirdi.

CENK TOSUN SKORU 2-1’E ÇIKARDI

Beşiktaş, 62. dakikada geri döndü! Orta alanda topla buluşan Nathan Redmond'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Skoru 2-1'e getirdi.

REDMOND İLE SKOR 3-1 OLDU

Oyuna girdikten sonra 2 asistle maçın kaderini değiştiren Nathan Redmond, 75. dakikada orta sahada kaptığı topla birlikte rakip yarı alana geçti. Fenerbahçeli futbolcuları çalımlarla geçen Redmond'un ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 3-1 öne geçti.

FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor maçına ilk 11'de başlattığı İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'yi yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde'yi ise sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.

Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunmada Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai oynadı. Orta sahada Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih eden Jesus, kanatları ise Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'na emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Arda Güler'in önünde Joao Pedro ve Enner Valencia'dan oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Emre Mor, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun, yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında 4 ismi kadroya almadı.

Tedavisi devam eden Dele Alli'nin yanı sıra çeşitli sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou, Güneş tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

JESUS TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, cezası nedeniyle derbiyi tribünden takip etti.

Corendon Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle derbide takımının başında olamayan Jorge Jesus'un yerine yardımcı antrenör Joao De Deus maça sarı-lacivertlilerin başında çıktı.