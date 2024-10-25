Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları sonrası ülke puanında son durum

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları sonrası ülke puanında son durum

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı maçlar sonrası ülke puanındaki durum merak konusu oldu. Son duruma göre Türkiye ile Çekya arasındaki fark kapanıyor.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, sahasında Elfsborg'u 4-3 yenerken Kadıköy'de Manchester United'ı ağırlayan Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fransa'da Lyon deplasmanına giden Beşiktaş da 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir ise Celje deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle döndü.

Kulüpler, 2024-2025 sezonunda ülke puanına 4 bin 700 puanlık katkı yaptı.

Son sonuçların ardından ülke puanı sıralaması şöyle oldu:

1- İNGİLTERE 94.303 PUAN
2- İTALYA 82.856 PUAN
3- İSPANYA 77.275 PUAN
4- ALMANYA 75.160 PUAN
5- FRANSA 62.236 PUAN
6- HOLLANDA 57.400 PUAN
7- PORTEKİZ 54.216 PUAN
8- BELÇİKA 47.200 PUAN
9- ÇEKYA 40.650 PUAN
10- TÜRKİYE 38.300 PUAN

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