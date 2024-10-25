Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları sonrası ülke puanında son durum

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, sahasında Elfsborg'u 4-3 yenerken Kadıköy'de Manchester United'ı ağırlayan Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fransa'da Lyon deplasmanına giden Beşiktaş da 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.
Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir ise Celje deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle döndü.
Kulüpler, 2024-2025 sezonunda ülke puanına 4 bin 700 puanlık katkı yaptı.
Son sonuçların ardından ülke puanı sıralaması şöyle oldu:
1- İNGİLTERE 94.303 PUAN
2- İTALYA 82.856 PUAN
3- İSPANYA 77.275 PUAN
4- ALMANYA 75.160 PUAN
5- FRANSA 62.236 PUAN
6- HOLLANDA 57.400 PUAN
7- PORTEKİZ 54.216 PUAN
8- BELÇİKA 47.200 PUAN
9- ÇEKYA 40.650 PUAN
10- TÜRKİYE 38.300 PUAN