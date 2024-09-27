Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları sonrası ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarını oynadı. Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa mücadelesine galibiyetle başlarken Beşiktaş ise Ajax’a 4-0 mağlup olarak oldukça kötü bir giriş yaptı.

Oynanan maçlar sonrası UEFA’daki ülke puanları sıralaması merak konusu oldu. Ülke puanları, takımların Avrupa kupalarına katılımlarında önemli yer tutuyor. Ülkelerin sıralamadaki yeri yükseldikçe daha fazla takımını Avrupa kupalarına gönderme imkanları oluyor.

Temsilcilerimiz Avrupa’da 2024-25 sezonunda 3.300 puan topladı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise bu sezon 6.300 puan topladı. Çekya 39.850 puanla 9. sırada yer alıyor.

İşte sıralamadaki son durum:

1- İngiltere 90.589

2- İtalya 80.356

3- İspanya 74.989

4- Almanya 73.035

5- Fransa 60.379

6- Hollanda 55.733

7- Portekiz 51.416

8- Belçika 45.000

9- Çekya 39.850

10- Türkiye 36.900