Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 8 maçlık serisine son verdi. Derbide müthiş galibiyet

Kaynak: AA
Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 8 maçlık serisine son verdi. Derbide müthiş galibiyet

Turkcell Kadınlar Süper Ligi derbi mücadelesine sahne oldu. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece Fenerbahçe’nin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Siyah-Beyazlılar galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, bu sezonki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'nin 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ DERBİ ZAFERİ

Öte yandan ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini aldı. Bu galibiyetle birlikte Siyah-Beyazlılar, puanını 19'a yükseltti. Liderlik koltuğunda oturan Sarı-Lacivertliler ise 24 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Amed'i ağırlayacak.

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