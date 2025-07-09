Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden almak istiyor: Sağ bek kapışması

Yeni sezona teknik direktör Ole Gunner Solskjaer liderliğinde hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Forvete Tammy Abraham, sol beke de David Jurasek eklemesi yapan siyah beyazlılar, sağ bek için Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Kyle Walker-Peters ile iletişime geçti.

The Atletic'in haberine göre Beşiktaş, Southampton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan oyuncuya teklifini sundu. 28 yaşındaki oyuncuyla henüz anlaşma sağlanamadığı ancak görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

'FENERBAHÇE'DEN TEKLİF YOK'

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu da Beşiktaş ile oyuncu arasındaki görüşmelerle ilgili, "Kyle Walker-Peters cephesiyle görüştüm. Net şekilde Fenerbahçe'den resmi bir teklif olmadığı bilgisini aldım. Beşiktaş'tan resmi teklif olduğunu ve siyah-beyazlılarla görüştüklerinin bilgisini öğrendim" bilgisini paylaştı.