Trendyol Süper Lig’in 11. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor.

Yeniden çıkışa geçmek isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Domenico Tedesco ile seri yakalayan Fenerbahçe’yi ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayacak dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

İKİ TAKIMDA DA SÜRPRİZ HAMLELER

Sergen Yalçın derbi maçta Tammy Abraham yerine El Bilal Toure'yi ileri uçta görevlendirirken stoperde de Gabriel Paulista Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Öte yandan Domenico Tedesco ise kazanan 11'de tek değişikliğe giderek Archie Brown'un yerine sol bekte Levent Mercan'a şans verdi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri.

DERBİ ÖNCESİ NOTLAR

-Beşiktaş geçen sezon iki derbiyi de 1-0 kazandı.

-Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı 3 maç üst üste gol atamadan kaybetme serisini en son 1986-87 sezonunda yaşadı.

-Beşiktaş son 4 Süper Lig golünün 2’sini Cengiz Ünder ile buldu.

-Fenerbahçe’nin ligde en golcü ismi Youssef En-Nesyri (6 gol).

-Bu sezon ilk 15 dakikada en fazla gol atan takım: Beşiktaş (5 gol).

-Fenerbahçe bu sezon ligde en kısa süre geride kalan takım: 54 dakika.

DEV REKABETTE 362. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe 362. kez karşı karşıya gelecek. Rekabetin geride kalan 361 maçında Fenerbahçe 135 kez sahadan galip ayrılırken Beşiktaş 129 galibiyet elde etti. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig tarihinde iki ekip 138 maçta kozlarını paylaşırken; Fenerbahçe bu maçların 49’unu, Beşiktaş ise 44’ünü kazandı. 45 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig karşılaşmalarında Beşiktaş’ın 159 golüne, Fenerbahçe 158 golle karşılık verdi.