Beşiktaş Fibabanka -Aliağa Petkim Spor: 88-80

Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor’u konuk etti. Salondan 88-80 galip ayrılan Beşiktaş Fibabanka ligdeki 8’inci galibiyetini aldı.
SALON: Akatlar
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
BEŞİKTAŞ: Terry 10, Needham 14, Mathews 8, Berk Uğurlu 9, Sleva 14, Allman 15, Martin 12, Kerem Konan 6, Yiğit Arslan,
ALİAĞA PETKİM SPOR: Russell 10, Yavuz Gültekin 12, Tyree 7, Echenique 19, Aldridge 2, Williams 13, Van Beck 7, Dotson 6, Selim Şav 4, Karahan Efeoğlu
1’İNCİ PERİYOT: 24-23
DEVRE: 45-16
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-62