Beşiktaş Fibabanka -Aliağa Petkim Spor: 88-80

Kaynak: DHA
Beşiktaş Fibabanka -Aliağa Petkim Spor: 88-80

Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor’u konuk etti. Salondan 88-80 galip ayrılan Beşiktaş Fibabanka ligdeki 8’inci galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor’u konuk etti. Salondan 88-80 galip ayrılan Beşiktaş Fibabanka ligdeki 8’inci galibiyetini aldı.

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

BEŞİKTAŞ: Terry 10, Needham 14, Mathews 8, Berk Uğurlu 9, Sleva 14, Allman 15, Martin 12, Kerem Konan 6, Yiğit Arslan,

ALİAĞA PETKİM SPOR: Russell 10, Yavuz Gültekin 12, Tyree 7, Echenique 19, Aldridge 2, Williams 13, Van Beck 7, Dotson 6, Selim Şav 4, Karahan Efeoğlu

1’İNCİ PERİYOT: 24-23

DEVRE: 45-16

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-62

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