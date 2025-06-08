Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes karşısında seriyi eşitledi

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes karşısında seriyi eşitledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i 97-70 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 97-70 yenerek durumu 1-1'e getirdi.

Mücadeleye oyunun iki yönünde agresif başlayan Beşiktaş Fibabanka, 8-0'lık seriyle ilk 2 dakikayı önde geçti: 8-0. Hücumda peş peşe top kayıpları yapan siyah-beyazlı takım karşısında Anadolu Efes, kısa oyuncularıyla skor üretti. Boyalı alanı Bryant ile iyi kullanan konuk ekip, 6. dakikada Larkin'in basketiyle farkı 1'e indirdi: 10-9. Hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında kolay sayılar bulan ev sahibi takım, bir kez daha 8-0'lık seri yakaladı ve 8. dakikada farkı 9'a yükseltti: 18-9. Çeyrek boyunca üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, ilk periyodu 24-18 üstün bitirdi.

İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ÖNDE

İkinci çeyrekte taraftarının da desteğini arkasına alarak tempoyu artıran Beşiktaş, 14. dakikada Plavsic'in sayılarıyla farkı 13'e yükseltti: 33-20. Siyah-beyazlılar bu periyotta basit hatalar yapsa da Anadolu Efes'e karşı boyalı alanı iyi savundu. Üç sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya isabetler bulan siyah-beyazlı takım, 19. dakikayı 44-31 önde tamamladı. Beşiktaş, ilk yarıyı Yiğit Arslan'ın son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle 47-36 önde bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci yarıya Bryant'ın üst üste bulduğu sayılarla başladı. Konuk ekip, pota altından Poirier'nin kaydettiği basketle 7-0'lık seri yakaladı ve farkı 22. dakikada 4 sayıya düşürdü: 47-43. Topu iyi paylaşarak üst üste dış isabetler bulan Beşiktaş Fibabanka, toparlandı ve 25. dakikada yeniden farkı 13 sayıya çıkardı: 56-43. Karşılaşmanın bu çeyreğinde oyunda tempo oldukça yükselirken siyah-beyazlı takım, Mathews ve Morgan'ın üç sayılık basketleriyle 29. dakikada farkı 19'a çıkardı: 69-50. Ev sahibi takım, final periyoduna 13 sayılık (70-57) avantajla girdi.

ÜÇÜNCÜ MAÇ 10 HAZİRAN SALI GÜNÜ

Son çeyrekte farkı 27 sayıya (92-65) çıkaran Beşiktaş Fibabanka, üstünlüğünü koruduğu müsabakayı 97-70 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin üçüncü maçı 10 Haziran Salı günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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