Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes final için parkede!

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Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes final için parkede!

Basketbol Süper Ligi yarı final 5. maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, bu akşam karşı karşıya gelecekler. 2-2 beraberliğin olduğu seride kazanan ekip, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, karşı karşıya gelecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı. İkinci karşılaşmada rakibine 97-70 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, seride 1-1 beraberliği yakaladı. Üçüncü maçta sahadan 94-87 galip ayrılan Anadolu Efes seride bir kez daha öne geçse de Beşiktaş Fibabanka, 4. mücadeleyi 75-64 kazanarak yeniden 2-2 eşitliği sağladı.

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