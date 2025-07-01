Beşiktaş forvetine kavuştu: Abraham İstanbul'da

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Tammy Abraham İstanbul'a geldi.

Abraham'ı taşıyan uçan saat 18.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

27 yaşındaki İngiliz forvet uçaktan üzerinde Beşiktaş formasıyla indi.

'YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM'

Abraham şunları söyledi:

"Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum.

Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım.

Formamız çok güzel, mükemmel. Çok beğendim. Taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım."

Sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız futbolcunun sonrasında kendisini siyah beyazlı camiaya bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İtalyan medyasında siyah-beyazlıların bu transfer için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sezon sonunda ise 13 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtilmişti.